Domenica 17 novembre alle ore 17, “Bella, Bellissima!”, di Nadia Milani apre la nuova stagione della rassegna Teatro Ragazzi al Teatro Troisi Nonantola organizzata da ATER Fondazione. Lo spettacolo prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, che fa riflettere sulla percezione che ognuno ha di sé rispetto al giudizio dell’altro, vede in scena Giulia Canali, Noemi Giannico, Eleonora Mina. La drammaturgia è affidata a Beatrice Baruffini.

“Bella, Bellissima!”

Un giorno, da qualche parte, nasce una Strega. Per il suo compleanno, riceve un invito da Orco. Nella notte Strega s’incammina e sulla via incontra alcuni abitanti del bosco che non la pensano come Orco: ognuno di loro, infatti, crede che Strega debba usare la magia per essere più bella. Lei ascolta i loro consigli e cambia il suo aspetto. Così diversa, Orco non la riconosce. Perché Strega, per lui, era la più bella, bellissima del mondo esattamente così com’era. Ma chi decide che cos’è la bellezza? “Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”.

Spettacolo adatto ai bimbi dai 4 anni.

Biglietti

Biglietti disponibili su Vivaticket: bit.ly/BellaBellissima_Biglietti

o presso la biglietteria del Teatro Troisi.

Informazioni

059 896535 negli orari di apertura della biglietteria. WhatsApp 333 2401798

teatrotroisinonantola@ater.emr.it