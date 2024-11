Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team hanno chiuso la stagione 2024 del Mondiale MotoGP sul gradino più alto del podio grazie al successo nella gara di 24 giri al ‘Circuit de Barcelona-Catalunya’. Enea Bastianini è transitato sul traguardo in settima posizione.

Bagnaia è scattato in maniera perfetta dalla pole position, mantenendosi in testa alla corsa fino alla bandiera a scacchi in sella alla sua Desmosedici GP. Grazie al successo odierno, Pecco porta a undici il numero di vittorie nella gara domenicale (alle quali si aggiungono i sette successi nella sprint race), terminando l’edizione 2024 del Campionato del Mondo MotoGP al secondo posto, con dieci punti di distacco dal vincitore del titolo Jorge Martín.

Bastianini è partito bene dalla terza fila, risalendo fino alla quarta posizione. All’inizio dell’ottavo giro, Enea è finito lungo alla curva uno perdendo diverse posizioni, transitando poi settimo sul traguardo. Bastianini completa la stagione al quarto posto della classifica mondiale, con due successi di gara ed una vittoria nella gara sprint del sabato.

Ducati completa la stagione con il successo nel Campionato Mondiale costruttori, con il Ducati Lenovo Team vincitore del titolo mondiale riservato ai team.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista martedì a Montmeló, per il primo test ufficiale in vista della stagione 2025, con la nuova coppia di piloti composta da Francesco Bagnaia e Marc Márquez.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati eLnovo Team) – 1º

“Sapevamo già prima della partenza di gara che sarebbe stata dura, ed abbiamo comunque fatto ciò che dovevamo fare. Jorge è stato bravo ed oggi il palcoscenico è tutto suo, è davvero un gran pilota. Noi quest’anno abbiamo dimostrato tutto il nostro valore ed i numeri lo confermano; dovremo sicuramente cercare di minimizzare gli errori ed i passaggi a vuoto, che comunque ci sono sempre in questo sport. Tutte le stagioni sono importanti e non c’è niente di male nel perdere; è stato un 2024 comunque pieno di soddisfazioni, al di là del risultato finale. Ci riproveremo l’anno prossimo”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 7º

“È stata una gara difficile sin dall’inizio, in quanto ho faticato soprattutto con il grip in piega. È successo diverse volte quest’anno che non sono riuscito ad essere competitivo la domenica, nel confronto con la sprint race. Ho provato comunque a spingere ma oggi non ero nelle condizioni di poter far bene. Sento di essere un pilota molto diverso rispetto ad inizio anno: siamo migliorati molto nel corso della stagione e spero di poter portare con me questa importante esperienza e farla valere anche nel futuro. Faccio i miei complimenti a Jorge (Martín): ha fatto davvero una gran stagione, gestita nel migliore dei modi. Anche oggi è stato bravo, in quanto le condizioni non erano semplici. Sono felice per lui”.

Luigi Dall’Igna – General Manager Ducati Corse

“È stata una stagione davvero incredibile per Ducati in cui sono stati infranti innumerevoli record, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto da tutti, sia in pista che a Borgo Panigale. Per quanto potesse sembrare semplice sulla carta, Jorge (Martín) è stato bravissimo a mantenere i nervi saldi e portare a casa il titolo al termine di una stagione quasi perfetta. Faccio a lui i complimenti e lo ringrazio per aver portato una Desmosedici GP ancora una volta al successo finale. I numeri di Pecco sono stati fantastici quest’anno ed il suo talento è indiscutibile: purtroppo non sempre le cose vanno come si vorrebbe ed i risultati non sono mai scontati, ma è anche questo il bello delle corse. Voglio ringraziare anche Enea per queste due stagioni insieme e sono contento che sia stato in grado di tornare ad esprimere tutto il suo potenziale, dopo un 2023 non certo semplice per lui. Ora ci godiamo i festeggiamenti, per poi iniziare i preparativi per la nuova stagione, con l’obiettivo di continuare a migliorare e di confermarci come costruttore di riferimento in MotoGP”.