Nella tarda serata di venerdì 15 novembre, poco prima della mezzanotte, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in via Ginzburg a seguito di una segnalazione di un furto in atto ai danni di un’attività commerciale.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti appuravano trattarsi solo di un tentativo di furto non andato a buon fine con il presunto autore che, dopo aver tentato invano di sfondare la porta dell’esercizio commerciale, si dava alla fuga a bordo di una bicicletta.

Subito le Volanti si mettevano a caccia del presunto autore, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza che ne restituivano quantomeno degli elementi in ordine al vestiario del soggetto.

Qualche minuto dopo, l’uomo veniva rintracciato nelle vicinanze e veniva identificato per un 22enne di origine georgiana, volto noto alle forze di Polizia per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio.

Da una prima ricostruzione dei fatti si poteva appurare che il soggetto avrebbe tentato di sfondare la porta di accesso dell’esercizio commerciale servendosi di un paletto di colore rosso, immediatamente sottoposto a sequestro dagli operatori intervenuti, ma non riuscendo subito nell’intento avrebbe preferito desistere dandosi alla fuga.

Sulla base di quanto ricostruito il 22enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine dei consueti accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.