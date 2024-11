La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 di mercoledì 20 novembre fino a fine lavori (indicativamente il 28 febbraio) sarà chiuso al transito il ponte della Sp 68 sul cavo Bondeno, in comune di Novellara. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di manutenzione straordinaria del ponte.

Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi che saranno segnalati con idonea segnaletica di preavviso con le seguenti deviazioni: per i mezzi provenienti da Correggio o dal centro di Santa Maria e diretti a Guastalla e Santa Vittoria di Gualtieri, sulla ex Sp 3 via Provinciale Nord e successivamente su via Salvi; per i mezzi provenienti da Guastalla, Santa Vittoria e diretti a Santa Maria di Novellara o Correggio su via Salvi e successivamente sulla ex Sp 3 via Provinciale Nord.