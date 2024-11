Nella mattinata di ieri 18 novembre si è svolta l’inaugurazione della nuova sede della Cdlm Cgil di Bologna all’Interporto, con la presenza di Luigi Giove (segreteria nazionale Cgil), del segretario regionale CGIL Massimo Bussandri, del segretario generale della Cdlm Michele Bulgarelli, della segreteria Cgil territoriale, di diversi rappresentanti delle categorie sindacali che all’Interporto operano (FILT, FILCAMS, NIDIL) e delle istituzioni locali (Comune di Bentivoglio, Città metropolitana, Società Interporto Bologna Spa).

E’ stata un’occasione per ribadire l’importanza del nostro radicamento sul territorio in contrasto all’illegalità e alla lesione dei diritti sul lavoro in un contesto strategico e complesso quale l’Interporto di Bologna. Da questa settimana, all’Interporto saranno presenti funzionari della Cgil ogni giorno per svolgere attività di tutela individuale e di sindacalizzazione. Sono oltre 6000 gli addetti che operano in Interporto di cui un migliaio già iscritti al nostro sindacato.