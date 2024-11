In avvicinamento al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono numerosi gli eventi organizzati a Formigine da uffici comunali e associazioni.

Per tutta la settimana, in biblioteca, è possibile trovare una selezione di libri sul tema; il castello sarà illuminato di rosso, così come saranno installate le panchine simbolo del progetto di sensibilizzazione nazionale.

Sabato 23 novembre, alle ore 16, il Museo del Castello ospiterà una speciale visita guidata dal titolo “Donne che ce l’hanno fatta” (prenotazione consigliata alla mail castello@comune.formigine.mo.it).

Momento di approfondimento e riflessione, Domenica 24 novembre alle ore 18 presso l’Auditorium Spira mirabilis (Via Pagani 25), con l’attivista Carlotta Vagnoli. Con lei, cercheremo di rispondere a queste domande: “Di che cosa parliamo quando usiamo l’espressione violenza di genere?”, “Come nasce?”, “Quali sono i primi campanelli d’allarme?”, “Che cosa accomuna il catcalling al femminicidio?”. Perché, secondo l’autrice: “È tempo di fare chiarezza su un argomento che ci tocca tutti quanti, ma di cui si fa spesso fatica a parlare nei termini giusti”. Vagnoli sviscera il discorso affrontandolo a trecentosessanta gradi, parlando di revenge porn e di linguaggio dell’odio, di victim blaming e mezzi di comunicazione, di pregiudizi e luoghi comuni, di educazione e ruoli, di vittime e carnefici. E facendolo, ci sprona a diffondere la disciplina del consenso, aprendo la discussione sugli scenari futuri del rapporto tra uomo e donna, con la speranza in una società libera finalmente dagli stereotipi di genere.

Lunedì 2 dicembre, alle ore 20.30 presso il Castello, tavola rotonda dal titolo: “Io ci riesco a fare tutto?”, sul tema della conciliazione e condivisione del lavoro di cura, diseguaglianze e violenza economica, alla quale interverranno la sindaca Elisa Parenti, l’assessora alle Pari opportunità Giorgia Lombardo, Silvia Bertoncelli del Centro per le famiglie dell’Unione del distretto ceramico, Francesca Bertocchi, psicologa del Centro antiviolenza distrettuale “Tina” e Vittorina Maestroni del Centro documentazione donna di Modena.

Moltissime le associazioni sportive che partecipano con open day e attività gratuite. Anzitutto, la tredicesima edizione della gara podistica non competitiva “Corri con l’Avis”, prevista per domenica 24 dalle ore 9, sarà un’ulteriore occasione di sensibilizzazione, così come il festival interregionale femminile organizzato dagli Highlanders Formigine Rugby nella stessa giornata. Sempre domenica 24, anche la Piscina Ondablu propone nuoto libero e lezioni di acqua gym, mentre Shotokan karate club Formigine offre prove gratuite di difesa personale a partire dai 12 anni.

Lunedì 25 novembre, si potranno provare i corsi della Polisportiva formiginese e, presso l’ASD Magreta, pallavolo a partire dai 18 anni. La stessa associazione propone corsi gratuiti di tonificazione nelle giornate del 26 e 28 novembre; mentre il 27 novembre, l’Associazione Nenryukan Karate e Judo organizza dimostrazioni di difesa per donne dai 20 anni in su.

Info: www.comune.formigine.mo.it.