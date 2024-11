Si sarebbero azzuffati per motivi legati al presunto danneggiamento di un’autovettura di proprietà di uno dei quattro coinvolti. Si tratta di quattro uomini di origini nigeriane, due dei quali, secondo i primi accertamenti, avrebbero riconosciuto in zona stazione storica i presunti autori del danneggiamento della loro auto, e dopo una breve lite, sarebbero passati alle vie di fatto dandosi calci e pugni. E’ quanto successo sabato notte in piazzale Marconi a Reggio Emilia, e solo il tempestivo intervento dei carabinieri della sezione radiomobile allertati da alcuni passanti, ha evitato che la rissa degenerasse in conseguenze ben più gravi. Due dei quattro uomini hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari in 6 e 5 giorni.

Per questi motivi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, con l’accusa di concorso in rissa aggravata, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia quattro nigeriani, rispettivamente di 28,31,33 e 34 anni, di cui due residenti a Reggio Emilia e due nel Bergamasco. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.