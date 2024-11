Dopo la riapertura del 2 marzo 2024, il Teatro Carani aggiunge un altro tassello al suo rilancio: il ritorno del cinema. Una promessa mantenuta, che restituisce alla comunità sassolese uno spazio dedicato a questa fondamentale forma d’arte, dopo che per molti anni ne ha subito l’assenza. Con una programmazione curata e variegata, il Carani si propone come luogo dove emozioni, riflessioni e intrattenimento si fondono per regalare un’esperienza unica.

“Per i sassolesi – sostiene Claudia Borelli, presidente della Fondazione Teatro Carani – il Carani è stato anche cinema, tanto cinema. Abbiamo ricevuto parecchie richieste in questo senso da molti cittadini e ci è sembrato opportuno completare il ritorno del nostro Teatro con una programmazione cinematografica di qualità, che si integri con le numerose altre iniziative che rendono la nostra stagione ricca e per tutti i gusti. Siamo certi che Sassuolo risponderà con entusiasmo”.

“Sin dal momento del nostro insediamento – commenta il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – abbiamo collaborato al progetto che mantenesse fede alla promessa di riportare il cinema a Sassuolo. Grazie alla sinergia tra Teatro Carani e l’Assessorato alla Cultura, con l’input ed il sostegno della Fondazione Teatro carani, finalmente la nostra città potrà di nuovo avere un cinema in cui trascorrere momenti lieti o di approfondimento senza dover necessariamente andare altrove”.

Il ritorno del cinema al Teatro Carani sarà caratterizzato da una proposta di film di qualità, pensati per valorizzare l’esperienza della visione sul grande schermo. La domenica pomeriggio sarà inoltre dedicata a proiezioni pensate appositamente per le famiglie, un’occasione in più per ritrovarsi e vivere insieme la magia del cinema. Grazie poi a un sistema audio-visivo all’avanguardia e a un’atmosfera che unisce tradizione e innovazione, il teatro è pronto a offrire un’ottima esperienza cinematografica, nel rispetto del comfort e della qualità che il pubblico merita.

IL WEEKEND INAUGURALE

La stagione cinematografica prenderà il via ufficialmente sabato 30 novembre con Flow, in programma alle 20.30, e proseguirà con altre proiezioni domenica 1 dicembre: alle 15.30 con Flow e alle 18.00 e 20.30 con Vermiglio, il film classificatosi al secondo posto alla recente Biennale Cinema di Venezia e candidato per l’Italia agli Oscar. Lunedì 2 dicembre, Vermiglio sarà nuovamente proiettato alle 20.30.

Flow, film di Gints Zilbalodis è un racconto di animazione che incanta i più piccoli con la sua bellezza visiva, ma riesce a emozionare profondamente anche gli adulti, grazie alla sua narrazione poetica e universale. Applaudito al Festival di Cannes, questo film rappresenta un viaggio affascinante e commovente nel delicato rapporto tra l’uomo e la natura.

Vermiglio di Maura Delpiero, poi, è una vera rivelazione di pubblico e critica. Con una storia intima e intensa, ambientata in un piccolo borgo di montagna, il film rappresenterà l’Italia agli Oscar. La pellicola esplora temi universali come identità, memoria e cambiamento, regalando una profonda riflessione sul legame tra persone e luoghi.

La programmazione dei prossimi weekend sarà annunciata tra pochi giorni.

PREZZI E CARNET CINEMA

I biglietti saranno disponibili al prezzo di € 8 (intero) e € 6 (ridotto per under16, studenti, universitari e over65 il lunedì). Per gli appassionati sarà attiva anche una speciale Card Cinema: un carnet da 10 ingressi al prezzo di € 64, utilizzabile fino a un massimo di due ingressi a proiezione.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati online su teatrocarani.vivaticket.it oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Carani.

Il ritorno del cinema non è solo un ampliamento dell’offerta culturale del Carani, ma un modo per rafforzare ulteriormente il legame con la comunità. La programmazione, curata con attenzione, intende regalare al pubblico esperienze cinematografiche che vale davvero la pena vivere in sala. Non perdete l’occasione di essere protagonisti di questo nuovo capitolo per il Teatro Carani.