Tutto è nato a seguito di segnalazioni pervenute alla Polizia Locale da parte di cittadini della Bolognina. E così, nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, durante un controllo in via Nicolò dall’Arca, agenti del reparto Navile hanno notato un gruppo di persone che, nascosto dietro ai bidoni dell’immondizia, conversava con alcuni passanti. Insospettiti dal comportamento del gruppo, gli operatori hanno chiesto in ausilio una pattuglia del reparto Sicurezza Urbana e, dopo un’attenta analisi della situazione, hanno visto un uomo avvicinarsi alle persone presenti e scambiare qualcosa con uno di questi, per poi allontanarsi.

L’uomo, un cinquantenne, è stato fermato e alla richiesta di fornire spiegazioni, ha subito ammesso di aver acquistato cocaina per venti euro, sostanza riconsegnata agli agenti e poi sequestrata, oltre alla contestazione del verbale per detenzione della sostanza stupefacente. Contemporaneamente, gli operatori della Polizia Locale si sono avvicinati al capannello di persone precedentemente intercettato, che alla loro vista si sono date velocemente alla fuga. L’uomo che aveva ceduto la cocaina è stato tempestivamente bloccato ed aveva ancora con sé i venti euro riscossi dal cliente.

Il quarantenne, privo di alcun documento di riconoscimento, è stato accompagnato negli uffici per la necessaria identificazione, dalla quale sono emerse diverse informazioni come la sua irregolarità sul territorio italiano, precedenti in materia di stupefacenti, oltre l’avere violato l’ordinanza prefettizia sul divieto di dimora in quanto stazionava in zone interdette. L’uomo è stato segnalato e denunciato per la cessione di sostanza stupefacente, per lo stato di irregolarità sul territorio nazionale e per la violazione alla nuova ordinanza (avendo precedenti specifici e compiendo atti vietati nella zona interdetta).