Le operazioni di spegnimento all’incendio che si è verificato ieri sera sul tetto dell’impianto di cogenerazione di via Casalegno a Imola stanno proseguendo. Secondo il Comune di Imola non sono emersi elementi di preoccupazione durante le continue verifiche e i monitoraggi di queste ore. Le cause al momento sono ancora da definire. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

HERA programmerà tempestivamente i lavori di ripristino dell’impianto e comunica che l’incendio non ha provocato alcun disservizio al teleriscaldamento, che è e sarà garantito a tutti gli utenti grazie alla rete di caldaie di backup.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, sono sul campo. Insieme a loro, anche il personale tecnico del Comune di Imola.

Il Comune aggiunge che non è bruciato materiale infiammabile o pericoloso e non c’è stata alcuna fuoriuscita di elementi o sostanze nocive. Si tratta infatti di una centrale esclusivamente di cogenerazione di vapore acqueo.