Questa mattina, una pattuglia della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano, impegnata in un normale servizio di pattugliamento del territorio, si è accorta della presenza nel centro di Castelnovo di un’auto in difficoltà con le quattro frecce accese, intenta a suonare il clacson per attirare l’attenzione. Gli agenti si attivavano immediatamente e notavano che all’interno dell’abitacolo era presente un uomo seduto nel sedile passeggero colto da malore.

L’autista, proveniente da Vetto, riferiva agli agenti che la persona che gli era seduta accanto si era sentita male e si stava recando d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna di Castelnovo né Monti. Gli agenti procedevano quindi a scortare il mezzo presso il pronto soccorso del capoluogo montano, attivando l’intervento dei sanitari che prendevano in cura la persona. L’intervento tempestivo degli operatori della Polizia Locale ha permesso di condurre in sicurezza in ospedale la persona, garantendo così un rapido intervento di soccorso.