È tra le più grandi mostre italiane di fumetto antiquario e da collezione. L’evento segnato in rosso sul calendario di appassionati e collezionisti. L’esposizione che più di ogni altro appuntamento favorisce un fruttuoso incontro di domanda e offerta grazie alla massiccia partecipazione di espositori, editori, associazioni di settore, negozi specializzati. E poi tanti, tantissimi appassionati di tutte le età alla ricerca di un volume raro, di un introvabile illustrazione o di una storica figurina delle intramontabili raccolte.

Benvenuti alla “Mostra Mercato del Fumetto Anafi”. O meglio, bentornati. Perché con la sua 69esima edizione la principale mostra italiana di genere con i suoi 4 mila metri quadrati di fumetti ed emozioni di carta andrà ad animare la prossima edizione di WOW! Bologna in programma al quartiere fieristico da giovedì 21 a domenica 24 novembre.

Un unico biglietto per una caleidoscopica offerta che assicurerà a curiosi, collezionisti ed appassionati l’accesso alle dieci fiere in programma nella quattro giorni bolognese, tra cui l’attesissima Mostra Mercato del Fumetto promossa dall’Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione (ANAFI) che sabato 23 e domenica 24 novembre dalle ore 9 alle 18 e 30 aprirà il suo salone con un ricco programma di appuntamenti e ospiti speciali, a partire da Vittorio Giardino.

Un inizio pirotecnico, perché il maestro del fumetto italiano sarà protagonista proprio sabato 23 novembre all’apertura della mostra mercato: l’artista bolognese – le cui opere sono state tradotte in quattordici lingue e pubblicate in diciotto Paesi e il cui successo non conosce confini (la Francia, ad esempio, gli ha dedicato numerose mostre e premi) – incontrerà il pubblico alle ore 11 in una location che ospita una mostra-itinerario documentaria dell’intera carriera di Giardino prodotta dall’Anafi nell’ambito del progetto Itinere promosso dall’Arci regionale Emilia-Romagna. Al termine dell’incontro il maestro firmerà per i suoi fan le copie di una speciale stampa prodotta appositamente in occasione della manifestazione.

Vittorio Giardino è la “matita” di diamante del ricco palinsesto di autori e personaggi del fumetto che tra gli altri annovera Stefano Babini, Davide Barzi, Paolo Bisi, Massimo Bonfatti, Gianni Bono, Alberto Brambilla, Moreno Burattini, Athos Careghi, Clod, Giuseppe Festino, Lucio Filippucci, Stefano Fantelli, Giovanni Freghieri, Pasquale Frisenda, Nicola Genzianella, Padre Stefano Gorla, Carlo Lucarelli, Marcello Mangiantini, Gianluca Mattossovich, Giuseppe Palumbo, Luca Salvagno, Gianni Sedioli, Eugenio Sicomoro, Emanuele Taglietti, Gino Vercelli, Marco Verni.

Presente al completo anche la truppa dei saggisti ANAFI presso lo stand dell’associazione assieme al disegnatore di Phantom, Massimo Gamberi. Per l’occasione sarà presentato anche il n. 132 della rivista Fumetto (con un approfondimento di Francesco Lentano dedicato al maestro Giardino) e il primo volume per i soci 2025, Flamingo, di Ruth Roche e Matt Baker, a cura di Alberto Becattini.

Ricco e variegato anche il menù degli stand delle case editrici provenienti da tutta Italia: la spezzina Cut-Up Publishing (con Lucarelli, Fantelli, Palumbo, Burattini, Mangiantini e Filippucci), la senese Grifo Edizioni da Montepulciano, la milanese IF Edizioni (con Gianni Bono e Barzi), la sabauda Allagalla (con Gino Vercelli), il torinese Studio Little Nemo, Mencaroni Editore da Bari, la monzese Menhir Edizioni (con Taglietti), SBAM! comics da Cologno, la bolognese editrice Elara, la new entry Nevermore da Genova (con Mattossovich e Sicomoro) e da Savona la galleria Avalon Comic Art (con Freghieri, Frisenda e Genzianella).

Ad animare il paradiso dei collezionisti italiani ci saranno, naturalmente, anche le principali associazioni fumettistiche: il modenese Diabolik Club, la milanese Associazione Amici del Vittorioso (con Athos, Brambilla, Festino, Gorla e Salvagno), la napoletana Associazione La Nona Arte, poi la storica rivista Fumo di China, mentre Figurine Forever presenterà la Fumetto Card di Ken Parker, realizzata da Ivo Milazzo.

La due giorni bolognese sarà anche una grande occasioni per confrontarsi direttamente con gli autori grazie agli appuntamenti in agenda nella giornata di sabato 23 nella Saletta Incontri. Oltre al maestro Vittorio Giardino, presenti anche Marco Ciardi col suo nuovo libro Nove, Stefano Babini col suo artbook Western Shadows, Gianni Bono e Raffaele Mangano che presentano (Non) Sono stato io, romanzo incentrato sulla storia di Zarcone, il misterioso disegnatore del primo Diabolik. Non mancherà il tradizionale incontro con gli autori zagoriani coordinato da Moreno Burattini e Stefano Fantelli.

ISTRUZIONI PER L’USO

La 69esima edizione della Mostra mercato del Fumetto Anafi si svolgerà sabato 23 e domenica 24 novembre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 presso il Padiglione 32 di BolognaFiere con ingresso al pubblico da Piazza della Costituzione. Programma e biglietti al sito https://mostradelfumetto.it dove è possibile scaricare i coupon per lo sconto sul ticket d’ingresso o acquistare online il pass Saltacoda. L’ingresso è gratuito per i soci Anafi 2024 mostrando la tessera all’ingresso.

L’evento è inserito nell’ambito della kermesse Wow! Bologna che si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 novembre 2024, con apertura dalle 9.00 alle 18.30 tutti e quattro i giorni. Si svilupperà su una superficie di oltre 38mila metri quadrati e andrà ad animare 5 padiglioni e il Centro Servizi del quartiere fieristico di Bologna. L’ingresso è quello principale di piazza della Costituzione. La manifestazione, evento di BolognaFiere, è organizzata da Multimedia Tre Srl e ha come partner CONAD (nei punti vendita di Bologna, Modena e Ferrara è possibile ottenere lo scontrino che dà diritto alla riduzione sul costo del biglietto. Inoltre, coloro che presenteranno nei suddetti punti vendita il biglietto d’ingresso a “Wow! Bologna” avranno diritto, fino al 31 dicembre, a 5 € di sconto su 50 € di spesa). Complessivamente gli espositori saranno più di 500. Sono previsti numerosi eventi, dimostrazioni e laboratori. Iscrivendosi gratuitamente su WhatsApp – numero +39 393 8603772 – e inviando un messaggio con scritto “WOW” – si ha la possibilità di ottenere il biglietto ridotto in formato digitale. I programmi dettagliati delle dieci manifestazioni che ospiterà Wow! Bologna, le informazioni sugli orari, sull’acquisto dei biglietti e sulle relative agevolazioni si possono trovare sul sito https://wowbologna.it