Lunedì, 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Polizia di Stato di Modena sarà impegnata nella Campagna permanente “Questo non è amore”.

In collaborazione con il centro commerciale “i Portali”, dalle ore 11 alle 15, all’interno della galleria (ingresso est) sarà allestito un punto di ascolto ed informazione, dove personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile, coadiuvato dal Centro “Liberiamoci dalla violenza” della locale AUSL, favorirà un approccio proattivo con l’utenza.

L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione del fenomeno, informare e, favorirne l’emersione, offrendo alle vittime, attuali e potenziali, massimo supporto, nella consapevolezza che fondamentale è arrivare a rompere l’isolamento ed il silenzio, trovando il coraggio di parlare e di denunciare.

La campagna “Questo non è amore”, attiva su tutto il territorio nazionale da ormai 11 anni, vuole presentarsi come uno strumento concreto di ascolto e di divulgazione per contribuire ad un cambiamento culturale in direzione di un’effettiva parità di genere.

Nell’occasione saranno distribuiti volantini informativi e la nuova brochure predisposti dalla Direzione Centrale Anticrimine, con consigli utili e una serie di dati statistici.

Sempre attivi e a disposizione per chiedere consiglio, aiuto o soccorso il numero di emergenza 112 e l’app YouPol.