E’ stata celebrata questa mattina nel Duomo di Modena la Giornata provinciale del Ringraziamento, la ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata dalla Coldiretti alla fine dell’annata agraria per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata.

Alla celebrazione, presieduta dal Vicario Generale della Diocesi di Modena e Nonantola, Mons. Giuliano Gazzetti, hanno partecipato con il presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari e il direttore, Marco Zanni, numerosi coltivatori diretti da tutta la provincia oltre alle tante autorità cittadine civili e militari e i Sindaci della provincia.

Al termine della Messa con la presentazione dei doni frutto della terra e del lavoro dell’uomo, si è tenuta la tradizionale benedizione dei trattori e dei mezzi del lavoro.

La giornata del Ringraziamento – informa Coldiretti Modena – è stata anche l’occasione per l’inaugurazione dei nuovi uffici dell’organizzazione situati in Piazza Matteotti. Al taglio del nastro sono interventi, tra gli altri il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, l’onorevole Daniela Dondi, l’onorevole Stefano Vaccari, il Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Molinari, il Presidente provincia Fabio Braglia. Erano inoltre presenti il Comandante provinciale dei carabinieri, Col. Lorenzo Ceccarelli, e il comandante provinciale dei Carabinieri forestali, Ten. Con. Laura Guerrini.

“Abbiamo scelto di aprire la nostra sede qui in Piazza Matteotti, nel cuore della città, – ha detto Borsari nel suo intervento – per rappresentare, anche fisicamente, lo stretto legame tra città e campagna, tra agricoltori e cittadini. L’agricoltura esercita infatti un ruolo chiave nella tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’aggregazione sociale e del lavoro. L’inaugurazione – ha aggiunto Borsari – cade nell’anno dell’80esimo compleanno della Coldiretti: un bel traguardo che ci riempie di soddisfazioni per i tanti traguardi raggiunti ma allo stesso tempo ci sprona ad affrontare le prossime sfide con determinazione e coraggio”.

“La Giornata del Ringraziamento – ha detto il direttore di Coldiretti Modena, Marco Zanni– è un appuntamento tradizionale di Coldiretti tutt’ora molto sentito dai soci che si riuniscono, insieme ad Istituzioni e Autorità, per rendere grazie dei frutti della terra e del lavoro a conclusione dell’annata agraria. Siamo particolarmente felici di averla celebrata nel massimo tempio cittadino. E’ un momento importante di preghiera e riflessione, e l’occasione per riaffermare l’impegno di Coldiretti e delle sue imprese agricole al servizio della collettività, nel presidio del territorio e nella produzione di cibo vero e di qualità.”

Per sottolineare l’evento, per tutta la giornata, in piazza Matteotti si è svolta, in collaborazione con il Consorzio agro-silvo castanicolo dell’Appennino modenese, la Festa della Castagna con il Mercato di Campagna Amica, la mostra mercato della castagna e l’animazione musicale del gruppo “Folclore contadino”.