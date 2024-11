Alle 20.30, infatti, presso la Biblioteca Sognalibro di Piazza Ruffilli 3, presenterà la sua ultima opera ‘Voglio stare in gattabuia‘. Lo farà dialogando con Monica Morselli, volontaria Enpa.

‘Voglio stare in gattabuia’ è un racconto di fantasia, la storia di due cuori ribelli alla perenne ricerca di libertà che si ritrovano, invece, rinchiusi in una prigione. Da una parte un uomo, in carcere per aver commesso uno sbaglio, e un simpatico gatto randagio che, a seguito di un esperimento sociale, si ritrovano ‘chiusi’ nello stesso luogo e l’uno grazie all’altro, riscoprono l’amore, il rispetto e la forza d’animo per superare i pregiudizi.

Sergio Greco è nato a Napoli nel 1960, e risiede a Modena dal 1996. Con la Compagnia Teatrale “Anna Di Stasio” di Modena ha partecipato a circa 200 spettacoli di prosa e varietà con il fine si raccogliere fondi in beneficenza, ed ha collaborato anche con la compagnia ‘Tenteatro’ di Bologna. Tra le altre opere ha pubblicato ‘Una vita da Tifoso’ e ‘Dal Vesuvio alle Ande’.

L’ingresso è libero.