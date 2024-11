Sono aperte le iscrizioni alla 4°edizione di Impronte Digitali, consolidato appuntamento formativo rivolto ai/alle giovani della città e del territorio metropolitano.

Il progetto coinvolgerà 32 giovani tra i 16 e i 19 anni in un percorso di crescita delle competenze nell’ambito della comunicazione digitale attraverso la realizzazione di laboratori in contesti non formali: videomaking, giornalismo e storytelling, teatro, comunicazione social e podcasting.

Le prime tre edizioni del progetto hanno coinvolto centinaia di giovani del territorio e decine di professionisti, creando così opportunità di confronto intergenerazionale e nuove modalità di libera espressione giovanile.

Il percorso si svilupperà da gennaio a giugno 2025, impegnando i partecipanti con due appuntamenti pomeridiani settimanali (martedì e giovedì, ore 15.30 – 18). Coloro che aderiranno al progetto e vi parteciperanno attivamente riceveranno un voucher del valore di 200 euro.

Secondo la metodologia peer to peer, le attività saranno curate da due responsabili di progetto under 35, affiancati da tirocinanti e giovani formatori, in partnership con associazioni già impegnate nella formazione delle giovani generazioni sul territorio cittadino e metropolitano.

Il progetto è a partecipazione gratuita. Per iscriversi è necessario compilare un form e attendere di essere contattati per un colloquio conoscitivo.

Le iscrizioni chiudono lunedì 16 dicembre alle ore 19.

https://www.flashgiovani.it/improntedigitali4