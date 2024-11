Il Consiglio comunale di Modena dà la prima attuazione al nuovo Regolamento di partecipazione territoriale approvando la nomina dei componenti dei nuovi Consigli di Quartiere.

Nella seduta di lunedì 25 novembre, infatti, l’Assemblea ha dato il via libera all’unanimità alla delibera di nomina dei componenti dei nuovi Consigli di Quartiere secondo le novità introdotte dal Regolamento approvato a novembre 2023 dal precedente Consiglio comunale, che, tra l’altro, ha istituito l’Albo degli idonei, aperto e pubblico.

In ogni Quartiere, i 14 consiglieri sono, quindi, stati nominati sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari nell’ambito dell’Albo degli idonei, in proporzione ai risultati elettorali riportati in ciascun quartiere dalle liste rappresentate in Consiglio comunale, ma anche tenuto conto del criterio di residenza e della presenza equilibrata di entrambi i sessi. Ai consiglieri, in ciascuno dei quattro Consigli di Quartiere, si aggiungono un cittadino e una cittadina sorteggiati tra gli iscritti all’Albo, a rotazione annuale, che partecipano al Consiglio in veste di invitati permanenti con diritto di parola, di proposta e senza diritto di voto. L’estrazione è stata effettuata attraverso un sistema informatico in grado di generare numeri casuali disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna.

Il Consiglio del Quartiere 1 – Centro storico è composto da 6 consiglieri indicati dal gruppo Pd: Simone Bonfante, Welles Guerrieri, Matteo Bertini, Aldren Ortega, Giacomo Giusti, Anna Allesina. Sono 4 i rappresentanti di Fratelli d’Italia: Pier Luigi Bonvicini, Deborah De Cicco, Alessio Fania, Lorenzo Rizzo. Hanno un consigliere Avs Alleanza Verdi Sinistra con Luca Cannone e Modena per Modena con Vittorio Ballestrazzi, mentre non sono stati designati i consiglieri spettanti a Forza Italia e alla lista civica Luca Negrini sindaco. I cittadini sorteggiati che potranno partecipare alle sedute del Consiglio del Quartiere 1 sono Alessandro Patisso e Barbara Longobardi.

Del Consiglio del Quartiere 2 – Crocetta, San Lazzaro, Modena est fanno parte 9 consiglieri indicati dal Pd: Paolo Bergamaschi, Andrea Mari, Carmine Ciriaco, Maria Urania Dekavalis, Giovanni Gobbi, Gaetano Salvatore Gianì, Maria Valentina Ravani, Romano Zanotti, Mattia Gualdi. I consiglieri indicati da Fratelli d’Italia sono 3: Francesco La Marca, Giacomo Rinaldi e Pasquale Castaldi. Hanno un consigliere a testa Avs Alleanza Verdi Sinistra con Silvia Piccinini e il Movimento 5 stelle con Andrea Giordani. I cittadini sorteggiati che potranno partecipare alle sedute del Consiglio del Quartiere 2 sono Stefano Venuta e Chiara Benatti.

Il Consiglio del Quartiere 3 – Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso è composto da 9 consiglieri indicati dal Pd: Mara Bergonzoni, Riccardo Cucconi, Stefania Giovanelli, Paola Parmeggiani, Tiziana Pini, Nino Remigio, Tiziano Zanni, Andrea Zivieri, Alberto Avallone. I consiglieri indicati da Fratelli d’Italia sono 3: Francesco Boncinelli, Manuela Carniel, Mariadora Bungaro. Hanno un consigliere a testa Avs Alleanza Verdi Sinistra con Giuliano Barbieri e la lista civica Luca Negrini sindaco con Enrico Giorgione. I cittadini sorteggiati che potranno partecipare alle sedute del Consiglio del Quartiere 3 sono Daniele Giovannetti ed Emanuela Luppi.

Nel Consiglio del Quartiere 4 (San Faustino, Madonnina, Quattroville) ci sono 9 consiglieri indicati dal Pd: Roberto Ausiello, Roberto Bonfatti, Maria Benedetta Campana, Filippo Cavalieri, Giuseppe Portuesi, Andrea Pozzi, Fabio Vecchi, Patrizia Malagoli, Elisabetta Canovi. I consiglieri indicati da Fratelli d’Italia sono 3: Andrea Buscio, Lucia Palmieri, Lucia Rolando. Hanno un consigliere a testa Avs Alleanza Verdi Sinistra con Maria Teresa Rubbiani e la lista civica Luca Negrini sindaco con Alessandro Dotti. I cittadini sorteggiati che potranno partecipare alle sedute del Consiglio del Quartiere 4 sono Giulia Vaccari e Fabio Spiganti.