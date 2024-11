Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge deboli e intermittenti, in esaurimento nelle ore pomeridiane e serali; sulle aree di pianura e nelle valli visibilità ridotta per la formazione di foschie dense o nebbie mattutine e serali, soltanto in parziale dissolvimento e sollevamento nel corso della giornata.

Temperature minime attorno a 7 gradi nei principali centri urbani e di qualche grado inferiori nelle aree più esposte; massime tra 10 e 12 gradi. Venti deboli sud-occidentali in Appennino, con temporanee raffiche nelle prime ore del mattino; deboli occidentali o di direzione variabile sul resto del territorio. Mare poco mosso.

(Arpae)