Venerdì 29 novembre alle ore 20:30 il secondo appuntamento della stagione teatrale OFF al Teatro De Andrè sarà “Uscirò dalla tua vita in taxi”. Lo spettacolo è una nuova produzione della compagnia romana Seven Cults e vede in scena Marco Cavallaro, Alessandra Cavallari, Maddalena Rizzi, Bruno Giovenale guidati dalla regia di Filippo D’Alessio.

Una commedia di K. Waterhouse e W. Hall, che si compone dei classici ingredienti della pungente ironia inglese. Tradimenti coniugali, veri e presunti, a mascherare le paure in amore, l’incapacità di essere sinceri, della solitudine nella quale si rischia sempre di cadere. Bugie e stravaganti verità, nessuno dei personaggi vive la vita che vorrebbe, nessuno ha il coraggio di dirlo all’altro, nessuno si svela per quello che è veramente.

“Uscirò dalla tua vita in taxi è una commedia che porta in scena l’amore e le sue diverse sfaccettature e tutto ciò che avviene per paura – racconta Enrico Lombardi, direttore artistico della stagione Off – Oltre a farci ridere di gusto, questo è uno spettacolo che spinge lo spettatore a riflettere, i personaggi che si alterneranno sul palco tra bugie ed equivoci tentano solo di ritrovare loro stessi”.

.Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org