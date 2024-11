Venerdì 29 novembre alle 15.30 presso la sede di Confesercenti Modena (Auditorium, via Paolo Ferrari, 79) si terrà il convegno “Anno Santo 2025, vocazione e turismo religioso. Pellegrinaggi e turismo in occasione del Giubileo” promosso da Assoturismo Confesercenti ER, Confesercenti Modena e dalla Associazione Via Romea Germanica Imperiale, dedicato al turismo dei Pellegrinaggi, alla vigilia dell’Anno Santo.

Il convegno, che si aprirà con i saluti del Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti e della Presidente di Assoturismo e Assohotel Confesercenti Modena e Vicepresidente di Assohotel ER Gabriella Gibertini, vedrà la partecipazione di S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola e Vescovo di Carpi. Al centro dell’incontro, l’approfondimento di un fenomeno religioso di grande impatto, a livello mondiale, come il Giubileo e le sue ricadute turistiche nel nostro territorio, in particolare ai pellegrinaggi e turismo slow dei cammini.

Il convegno sarà l’occasione per presentare l’analisi del Dott. Alessandro Tortelli, Direttore del CST di Firenze, relativa ai dati dell’affluenza turistica prevista nella nostra Regione e nel territorio modenese in occasione del Giubileo. Un focus speciale sarà dedicato al turismo legato ai luoghi di pellegrinaggio e ai cammini, su cui si concentreranno gli interventi di Dario Bondi, Presidente dell’Associazione Via Romea Germanica Imperiale, e di Monica Valeri, Resp. progetto Circuito Cammini e Vie di Pellegrinaggio e Turismo religioso APT.

Il convegno è aperto a tutti, previa iscrizioni sul sito www.confesercentimodena.it.

Per le colleghe e i colleghi: c’è la possibilità di intervistare i relatori e le relatrici prima dell’inizio del convegno, alle 14:45.