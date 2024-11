La Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena, è lieta di annunciare la terza edizione di CRI TALKS, conferenze rivolte alla popolazione, che quest’anno si terrà il prossimo 30 novembre, presso il Forum Monzani dalle ore 9:00 alle 13:00.

L’evento, patrocinato dal Comune di Modena, dall’AUSL e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, sarà incentrato sulle dipendenze, sia da sostanze che comportamentali (cosiddette Addiction), tematiche di crescente rilevanza sociale come il gaming, il gioco d’azzardo e l’uso del fumo elettronico anche in giovanissima età.

Il convegno mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di riconoscere precocemente e affrontare vecchie e nuove forme di dipendenze, spesso sottovalutate o percepite come fenomeni normali, nonostante i gravi rischi che comportano per la salute.

L’incontro si propone di:

• Analizzare l’impatto sociale e sanitario di questi fenomeni, che possono andare dall’isolamento sociale a conseguenze significative per la salute fisica e mentale.

• Fornire informazioni sugli strumenti e i progetti messi in campo sul territorio al fine di intercettare le dipendenze il più presto possibile, anche con una serie di attività che vengono svolte al di fuori delle strutture istituzionali (come la famiglia, la casa, la strada)

• Descrivere le soluzioni concrete che questi interventi di Prossimità possono offrire per la promozione della salute, della prevenzione e della cura, non limitandosi al recupero e alla riabilitazione, ma puntando anche sulla limitazione dei danni.

L’iniziativa si colloca all’interno delle linee strategiche CRI 2020-2030, orientate a diffondere la cultura della prevenzione e a promuovere un’educazione universale alla salute e alla sicurezza. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza delle sfide emergenti in ambito sociale e sanitario, offrendo strumenti concreti per affrontarle.

L’evento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui professionisti di ambito sanitario, sociale, oltre a rappresentanti delle istituzioni e del mondo del volontariato, che offriranno una visione approfondita e multidisciplinare sul tema.

La Croce Rossa Italiana invita la popolazione a partecipare numerosa a questo importante momento di sensibilizzazione e approfondimento su un tema di grande rilevanza sociale, che tocca direttamente le nuove generazioni e le loro famiglie.