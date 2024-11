Si riunirà giovedì 28 novembre alle 20.30 presso le sale del Castello il consiglio comunale, presieduto da Antonietta Vastola. All’ordine del giorno dei lavori sono iscritte cinque fra interrogazioni ed interpellanze su vari temi: notiziario comunale, interruzioni di energia elettrica, piste ciclabili, medici di medicina generale.

Dopo le risposte della giunta, si discuteranno sei proposte di delibera, prevalentemente a tema economico finanziario: il regolamento dello statuto del contribuente, il regolamento generale delle entrate, l’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione), la variazione al bilancio 24/26 sia del Comune che della società patrimoniale. L’ultima parte della seduta discuterà due mozioni proposte dai gruppi, a tema raccolta rifiuti e violenza di genere. Come di consueto sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.