Si rinnoverà lunedì prossimo, 2 dicembre, a partire dalle ore 19,45 presso il Ristorante Cà Marta, il tradizionale momento d’auguri alle società sportive di Sassuolo “Lo sport non ha età”, organizzato da Unvs, Unione Nazionale Veterani dello Sport, di Sassuolo in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La serata, introdotta dai saluti del Sindaco Matteo Mesini e dell’Assessore allo Sport Serena Lenzotti, oltre che dal Presidente di Unvs Giorgio Barbieri, sarà l’occasione per premiare le società sportive di Sassuolo per l’attività svolta durante tutto il corso dell’anno che sta per terminare, oltre che di un atleta del nostro territorio che si è distinto in campo nazionale.