Vigili del Fuoco e Emergenza Territoriale 118 Area Emilia Est insieme, ieri, per una giornata di formazione congiunta a Modena presso il comando VVF di strada Formigina.

Sinergie di soccorso è il nome del seminario di carattere regionale che ha visto coinvolti 40 operatori dell’emergenza provenienti da tutte le province per condividere nozioni e tecniche di intervento volte in particolare all’evoluzione dell’incidentistica stradale a seguito dello sviluppo nel campo dell’automotive.

Questa è stata la terza giornata dopo quelle di Piacenza e Ravenna svolte nelle settimane scorse.

La mattinata è stata dedicata alla formazione in aula con la parte teorica, condividendo gli aspetti tecnici contenuti nel Manuale Operativo sugli incidenti stradali patrimonio del Corpo Nazionale. In particolare sono stati sottolineati gli aspetti relativi ai rischi connessi con lo scenario incidentale, le caratteristiche costruttive dei veicoli attuali con evidenza sui nuovi sistemi propulsivi quali veicoli ibridi, elettrici e a gas.

Durante il pomeriggio si sono svolte manovre pratiche su quattro isole simulanti tipologie diverse di scenario quali auto in posizione ordinaria, auto appoggiata sul fianco, auto capottata ed estricazione da mezzo pesante.

La giornata ha permesso di capire come sia possibile aumentare l’efficienza del soccorso al cittadino e la sicurezza degli operatori, introducendo il concetto di Macrosquadra, fondamentale ai fini di un soccorso ottimale, alla stregua delle competenze professionali tecniche e sanitarie.