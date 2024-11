La magia del Natale è pronta a invadere le strade e le piazze di Castelnuovo e Montale. Spettacoli, laboratori, esibizioni, musica dal vivo: ce n’è per tutti i gusti nel programma organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, con la collaborazione delle associazioni del territorio e il sostegno di Eurospar.

“Dal Superzampone fino all’Epifania, quest’anno a Castelnuovo e Montale avremo oltre un mese di eventi per tutte le età, per vivere tutti insieme la magia del Natale – afferma Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. Un’occasione per stare insieme, al caldo della tensostruttura di piazza Cavazzuti, con un ricco programma per grandi e piccini”.

E non poteva che essere dedicato ai bambini il primo appuntamento in calendario per le feste: sabato 30 novembre alle 16 nella palestra della scuola primaria Anna Frank di Montale verrà proposto lo spettacolo di burattini “Arlecchino, Colombina e il ballo di Natale”, messo in scena dall’associazione I Burattini della Commedia.

L’accensione delle luminarie in occasione della festa del Superzampone di domenica 1° dicembre segnerà la simbolica apertura del periodo natalizio, che proseguirà nella giornata di venerdì 6 dicembre con una doppia iniziativa: alle 16.30 alla biblioteca Lori di Montale il laboratorio di riciclo creativo “Io non spreco – Pronti per l’albero di Natale?” con le ecovolontarie, alle 21 al Museo della Salumeria MuSa di Castelnuovo il concerto del Serial Singers Gospel Choir, con a seguire visita al museo, degustazione e brindisi. Sempre il 6 dicembre inaugura la tre giorni dedicata a John Lennon: venerdì la presentazione del libro The Beatles Everyday alla presenza dell’autore Federico Martelli, sabato il concerto dei The Cynotype e domenica il talk show dedicato ai Fab Four con Targi e Federico Martelli.

Venerdì 13 dicembre alle 17 lo staff di Body Life Danza sarà alla tensostruttura di piazza Cavazzuti per alcune dimostrazioni di danza moderna, contemporanea e hip hop (anche venerdì 20 dicembre alla stessa ora). Il fine settimana del 14 e 15 dicembre si aprirà sabato alle 10.30 con il laboratorio creativo “Folletti di Babbo Natale al lavoro!” alla biblioteca Lori di Montale, nel pomeriggio dalle 16 i burattini della compagnia L’Arca di Noé si prenderanno la scena all’Ecovillaggio di Montale con lo spettacolo “Moffola e Ciaspola, due renne pigrone”. Domenica 15 dicembre alla tensostruttura di piazza Cavazzuti il Circowow porta la fabbrica dei giochi di una volta a Castelnuovo, con la casetta di Babbo Natale e l’area mattoncini, mentre sarà tempo di mercatini in piazza Braglia a Montale, dalla gastronomia al mercato toscano e il mercatino natalizio, in attesa di Babbo Natale e dei doni che porterà a tutti i bambini. Lunedì 16 dicembre la settimana inizia in musica con il concerto di Natale del coro composto dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria Don Milani alle 18.30 in via Roma e martedì 17 dicembre l’esibizione “… e seguimmo la stella” delle alunne e degli alunni della scuola primaria Anna Frank di Montale alle 18 al centro civico di Montale.

Mercoledì 18 dicembre ancora musica alla tensostruttura di piazza Cavazzuti: questa volta sarà l’Università della Terza Età a proporre il concerto della Mutina Swing Orchestra (ore 21). Giovedì 19 alle 16.30 alla Biblioteca Luis Sepúlveda di Castelnuovo Elisa De Benedetti accompagnerà le bambine e i bambini nel bosco di alberi di Natale: ispirati da libri sui boschi e libri sul Natale, i presenti realizzeranno timbri in gomma crepla. In serata, alle 19, appuntamento al Cinema Teatro Ariston, per il concerto delle bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia Ferrari “Cantiamo il Natale”.

Nel week end che porterà al Natale, quello del 21 e 22 dicembre, tante iniziative, a partire dal mercatino di Natale a cura di Abito di Salomone sabato in piazza Cavazzuti e i racconti di Natale, a cura di Pina Irace, dalle 10.30 alla Biblioteca Luis Sepúlveda. Domenica 22 dicembre tradizionale brindisi augurale dell’Amministrazione e del Consiglio comunale alle 11 in via Roma, poi nel pomeriggio, alle 17, partirà da piazza Edmondo Berselli la camminata con Babbo Natale organizzata da Movimento è Salute, al termine della quale ci sarà la merenda insieme, la lotteria e sorprese per tutti i partecipanti. Serata con la Corale Estense, che si esibirà alle 21 all’interno della tensostruttura di piazza Cavazzuti, in un concerto organizzato dall’Università per la Terza Età.

Il programma natalizio di Castelnuovo Rangone proseguirà anche oltre il 25 dicembre: le prime iniziative del nuovo anno saranno venerdì 3 gennaio alle 16.30 con il laboratorio di riciclo creativo “Io non spreco – Befana 2.0”, in compagnia delle ecovolontarie alla biblioteca Luis Sepúlveda, domenica 5 gennaio il concerto Corale e Voices alle 21 nella chiesa di San Celestino I Papa e lunedì 6 gennaio l’arrivo alle 14.30 in piazza Cavazzuti della Motobefana, che tradizionalmente chiuderà le festività, tra dolcetti, bevande e l’animazione di Paso de Fuego.