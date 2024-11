Proseguono a Pavullo da parte di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, i lavori di efficientamento della rete elettrica che serve decine di utenze nella zona di via Montorso.

Il nuovo intervento inizierà lunedì 2 dicembre e prevede l’ammodernamento del tratto di linea aerea di circa 2,5 chilometri che costeggia parte dell’aeroporto e alimenta l’attigua zona industriale.

È prevista la sostituzione dei ‘fili nudi’ con un unico cavo isolato, questo eviterà eventuali scatti della linea dovuti ad esempio alle intemperie. Per ridurre al minimo sia i tempi di ricostruzione della linea aerea, sia l’impatto sui campi sarà impiegato nei prossimi mesi anche un elicottero.

L’intervento sulla rete elettrica, per un investimento di circa 120mila euro a carico di Inrete, si svolgerà, come si è detto, nell’arco di alcuni mesi e potrà comportare interruzioni programmate del servizio.

I lavori si concluderanno indicativamente a marzo 2025 e oltre ad aumentare la portata della linea, che sarà praticamente triplicata, porteranno benefici anche in termini di continuità del servizio in un’area importante per il comune di Pavullo e, in generale, per la comunità montana.