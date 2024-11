Al mattino cielo molto nuvoloso per nubi basse, con visibilità ridotta sulle aree di pianura e nelle valli per la formazione di foschie dense o nebbie. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosita’ con schiarite in pianura e nubi residue sui rilievi.

Temperature minime in lieve diminuzione, comprese tra 7 e 10 gradi nei principali centri urbani, di qualche grado inferiori sulle aree di pianura; massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 11 e 14 gradi. Venti deboli variabili in pianura, tendenti a disporsi da nord-est in tarda mattinata e a rinforzare sulla costa e sui rilievi orientali. Mare poco mosso al mattino con tendenza ad aumento del moto ondoso fino a molto mosso, in particolare lungo il riminese.

(Arpae)