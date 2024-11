Villa Minozzo, da martedì 3 dicembre riapre l’ambulatorio di Assistenza Primaria in località Asta nei rinnovati ambienti che ospitano anche la locale farmacia comunale.

L’ambulatorio sarà aperto il martedì mattina dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, con possibilità di accesso unicamente su appuntamento (urgenze comprese) che si potrà prendere chiamando il numero di telefono 0522-339333 dalle ore 8 alle ore 17.

L’ambulatorio sarà garantito dallo stesso nucleo di medici che operano già a Villa Minozzo nel NAT (Nucleo di Assistenza Territoriale), organizzazione che l’Ausl di Reggio ha messo in piedi per fronteggiare la temporanea mancanza di Medici di Medicina Generale. Nulla cambia per gli ambulatori già attivi a Villa Minozzo.

Ausl di Reggio, in accordo con il sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi, ha ritenuto di dover riattivare il servizio con l’obiettivo di offrire maggiore prossimità a queste località vicine al crinale all’inizio della stagione invernale.