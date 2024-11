Webuild, Salini “Più estero con la metro di Riad. Ricavi a quota 11 mld”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Arabia Saudita rappresenta l’esempio di un Paese che sta profondamente cambiando. Il Re King Salman bin Abdulaziz Al Saud e il principe e primo ministro Bin Salman hanno favorito la chiamata di una classe dirigente formata nelle migliori scuole del mondo. Per noi rappresenta un mercato dove siamo presenti dal 1966 e dove abbiamo una pipeline di oltre 30 miliardi di euro, mentre i lavori già acquisiti valgono 7 miliardi”. Lo dice in un’intervista al “Corriere della Sera” Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, nelle ore in cui a Riad viene inaugurata la nuova metropolitana, in parte progettata e realizzata proprio dal gruppo italiano. “Stiamo completando la linea Orange, un’infrastruttura di 42 chilometri, con ben 22 stazioni – aggiunge -. Il simbolo della linea sarà la Downtown Station, vicino al palazzo del Governatore di Riad”. Salini racconta che nel settore dell’acqua in Arabia “nel gennaio scorso è stata contrattualizzata la costruzione di tre dighe che raccolgono acqua dissalata, da destinare all’operatività della stazione sciistica di Trojena. Che ospiterà i Giochi Olimpici Invernali nel 2029, nella regione di Neom. Un’ulteriore opera sarà la costruzione dell’alta velocità “Connector” nella citta futuristica di Neom”.

Facendo un bilancio del 2024, Salini osserva che “quest’anno è andato molto bene, nei primi nove mesi del 2024 sono già stati raggiunti gli obiettivi e supereremo 11 miliardi di euro di ricavi. Continua la crescita con numeri record, quasi il 20% anno su anno. Il 90% degli ordini acquisiti è fuori dal mercato italiano, confermando che all’estero il settore esprime una domanda sostenuta. Il Medio Oriente e in particolare l’Arabia Saudita sono per noi un’area strategica. Quest’anno abbiamo assunto 3mila persone in Italia, circa mille formate nelle scuole finanziate da Webuild. Aggiungo, infine, che nell’ultimo mese abbiamo consegnato la linea M4 di Milano, in queste ore si sta inaugurando la metro di Riad e tra due giorni verrà consegnata la metropolitana di Salonicco. Siamo un’azienda capace di portare a termini opere complesse in più paesi, consegnandole in contemporanea”.

In Italia Pizzarotti segnala la necessità di creare nel settore delle costruzioni un secondo campione nazionale. “Io sono favorevole ad avere una concorrenza come quella che incontriamo in giro per il mondo, la competizione stimola il miglioramento dei processi e delle competenze. Ma – ribatte Salini – dobbiamo farci una domanda cruciale: possiamo permetterci due campioni nazionali in un mercato che si sta restringendo? La verità è che bisogna guardarsi dal rischio di creare dei campioncini o, addirittura, dei nani, mentre nel resto del mondo operano dei giganti”.

Per quanto riguarda le opere del Pnrr “tutto sta procedendo e ce la faremo, ma dobbiamo fare anche i conti con regole non sempre coerenti con l’esigenza di realizzare un programma così importante in tempi rapidi. E poi – conclude Salini – non credo che il termine del 2026 sia una ghigliottina cieca che colpisce senza pietà”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).