Domenica 1 dicembre 2024 alle ore 17:30 il teatro comunale di Guastalla ospiterà “Oplà, giochiamo al varietà”, spettacolo brillante che rende omaggio al mondo della Rivista e dell’Operetta. A metterlo in scena è il gruppo teatrale “I BRILLANTI”, costituito da attori, cantanti e ballerine non professionisti, particolarmente appassionati al mondo del teatro e, in particolare, a questi due generi evocativi di un passato meraviglioso.

A metterlo in scena è il gruppo teatrale “I BRILLANTI”, costituito da attori, cantanti e ballerine non professionisti, particolarmente appassionati al mondo del teatro e, in particolare, a queste due generi evocativi di un passato meraviglioso. Alla vigilia di un debutto teatrale di una compagnia di varietà, irrompe il nuovo impresario, un uomo freddo e calcolatore, amante del teatro contemporaneo. Di fronte all’apparente inattualità di ciò che crede di conoscere in merito a questi due generi, lancia una sfida: saprà la compagnia, innamorata del “passato”, far comprendere all’impresario l’attualità del suo sogno, fare divertire gli spettatori? La sfida ha inizio… Durante lo spettacolo si susseguono gags, siparietti e canzoni, cantate dal vivo su basi registrate. Si tratta di un testo originale che è stato redatto tenendo conto delle caratteristiche dei personaggi e delle situazioni che fanno parte del mondo dell’avanspettacolo.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione ONLUS “Noi per l’Hospice” di Guastalla.