“I RAGAZZI NON SONO VASI DA RIEMPIRE MA FUOCHI DA ACCENDERE“: martedì 3 dicembre, ore 20:45 a Maranello presso l’auditorium E. Ferrari.

Recenti fatti di cronaca hanno riportato alla ribalta quella che viene chiamata “emergenza educativa”, che riguarda certo i giovani ma alla quale non si possono sottrarre gli adulti. Risulta sempre più evidente una fragilità diffusa nella nostra società, al cui interno spicca il «male di vivere» delle generazioni più giovani, che va a sfociare in forme di violenza verso sé stessi e verso gli altri.

Questo terzo incontro del ciclo “Da solo non basto” parte dalla constatazione che i ragazzi (come gli adulti) non hanno bisogno di prediche morali, ma di un incontro con persone che gli dicano “tu vali”, cioè per il solo fatto che esistano e abbiano un grande desiderio nel cuore.

Testimonianza di Gianni Mereghetti dell’associazione Portofranco, centro di aiuto allo studio che ha ricevuto l’Ambrogino D’Oro nel 2019.

L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello.

Per info: nuovincontri94@gmail.com