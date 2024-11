Due derby su due ed entrambi vinti per due reti a zero. Questo è quello che Fabio Grosso e i suoi ragazzi hanno realizzato con la vittoria di questa sera (venerdì) contro la Reggiana.

I gol li hanno segnati Thorstved al 46’ e Mulattieri al 77’ e grazie a queste marcature il Sassuolo si tiene ben stretta la vetta della classifica mettendosi comodo sul divano a seguire il Pisa e lo Spezia impegnate domani nelle loro rispettive gare.

Sono 19 i punti di distacco tra i neroverdi e i granata in classifica questa sera ma per la tifoseria di casa questa non poteva essere di certo una partita come le altre considerando tutte le questioni legate allo stadio Mapei e via dicendo.

Menzione speciale per l’arbitro Fourneau che segna un piccolo record in una partita apparentemente non così violenta. A fine gara sul taccuino risulteranno ammoniti 12 calciatori.

A fine partita come ormai accade sempre la squadra compatta a tenere il tempo con le mani assieme a una curva numericamente tra le più piccole d’Italia ma con le ambizioni più grandi di tutti.

Prossimo impegno casalingo domenica 8 Dicembre alle 17:15 contro la Sampdoria.

Claudio Corrado