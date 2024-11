Domenica 1 dicembre 2024, alle ore 18, presso la Sala di Villa Cuoghi a Fiorano Modenese, il Comitato per l’Educazione alla Pace presenta ‘Guerra alla guerra’, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Circolo Nuraghe, la Fasi e la Regione Autonoma di Sardegna.

La narrazione di Annalisa Vandelli, il canto di Sandra Cartolari e l’accompagnamento musicale di Alessandra Fogliani sono unite in IncantaStorie (per dirlo in musica e parole): “La forza della parola poetica e narrativa si accomoda su un vascello musicale, affrontando in mare aperto temi cari e caldi: a tutto tondo”.

La prenotazione è consigliata (cnuraghe@libero.it).