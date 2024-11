È una della Compagnie di nouveau cirque tra le più apprezzate a livello internazionale, con più di 3.000 spettacoli realizzati e 70 artisti che ne hanno fatto parte, provenienti da tutto il mondo, tra acrobati, coreografi, scenografi e ballerini. È Les Farfadais, fondata nel 1999 dai fratelli Stéphane e Alexandre Haffner e in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna con Éveil domenica 1° dicembre alle ore 21.00.

Lo spettacolo, dopo aver registrato in Francia oltre cento sold out in un solo anno e con oltre 10.000 presenze al tour italiano della scorsa estate, torna in Italia in una veste rinnovata e arricchita.

Éveil (“Il risveglio”) è uno show unico, poetico, innovativo e con acrobazie mozzafiato. È la storia di un incontro tra individui diversi, appartenenti a mondi lontani: dapprima, come in ogni rapporto, prevalgono diffidenza e ostilità, che poi si trasformano in un percorso di conoscenza che termina in un finale di unione e armonia.

Una favola divertente e toccante che racchiude sei performance, corrispondenti a sei quadri scenici e legate da un fil rouge narrativo: “Il risveglio in un mondo nuovo”, “Il contatto”, “Nuove scoperte”, “Il marinaio e la medusa”, “La rivelazione” e “L’armonia”.

Sul palcoscenico, accanto allo stesso Alexandre Haffner, sono protagonisti Éléonore e Jérémie Lamourez, atleti di fama mondiale, senza eguali nelle discipline circensi.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni Via Saragozza 234, Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it.