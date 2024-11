Proseguono i lavori per l’interramento della tratta urbana della linea Ferroviaria Bologna – Portomaggiore nelle zone San Vitale-Rimesse e Via Larga, che, da giugno interrompono la viabilità di via Libia, in corrispondenza del passaggio a livello, per consentire la realizzazione della galleria ferroviaria e della futura nuova fermata del treno.

Dal 27 novembre è stato aperto un percorso pedonale di collegamento che, congiungendosi a quello già esistente all’interno del Giardino Ponte Fossa Cavallina, consente di attraversare il cantiere fino a Via Scipione dal Ferro (circa 40 metri dall’intersezione con via Libia).

Si registrano invece alcuni ritardi dovuti al maltempo e in particolare alla complessità delle operazioni legate al lavoro sui sottoservizi. Per questo motivo il ripristino dell’intero traffico veicolare di via Libia previsto per inizio dicembre, slitta al 13 aprile 2025.

Dal 20 dicembre 2024, condizioni metereologiche permettendo, sarà invece ripristinato l’accesso dei condomini di alcuni civici di via Libia. Inoltre, fino a quando non sarà possibile ripristinare l’accesso veicolare ai passi carrabili suddetti, restano comunque garantiti i posti auto esterni, nelle modalità con cui sono stati assegnati. I diretti interessati sono già stati informati da FER – Ferrovie Emilia-Romagna srl.

Il progetto, finanziato all’interno di PIMBO e diretto dal Comune di Bologna in qualità di beneficiario del finanziamento, è realizzato da FER – Ferrovie Emilia Romagna srl, in qualità di Stazione appaltante. L’intervento è finanziato complessivamente con circa 76 milioni di euro (75.874.000), di cui 51 milioni 890mila euro di risorse statali, 18,5 milioni della Regione Emilia-Romagna e 5,484 del Comune di Bologna.