Cielo in prevalenza sereno, possibili foschie o nebbia al primo mattino sulle zone di pianura in progressivo diradamento.

Temperature minime in calo con valori attorno a tra 3 e 5 gradi sulla fascia costiera e intorno 0/1 grado sulle zone di pianura emiliane, localmente inferiori nelle aree rurali. Massime in lieve flessione con valori compresi tra 7/8 gradi delle zone di pianura occidentali e 10/11 gradi della fascia costiera. Venti deboli-moderati in prevalenza nord-occidentali, temporaneamente più intensi sul settore centro-orientale. Mare da molto mosso a mosso.

(Arpae)