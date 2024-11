Fare il punto sulle attività sviluppate e idearne altre per far conoscere i risultati progettuali al maggior numero di insegnanti europei; nel contempo, tracciare la roadmap che porterà alla fine del progetto. Questi i temi affrontati nell’ultimo meeting in presenza del progetto europeo Jugaad, svoltosi in Grecia, a Larissa.

Jugaad nasce per promuovere la Steam education (science, technology, engineering, art and mathematics), l’interdisciplinarità e le nuove competenze a beneficio di insegnanti e studenti.

Il capofila del progetto è l’associazione Lumen che gestisce il FabLab Junior, palestra digitale per ragazze e ragazzi del Comune di Fiorano Modenese. Fra i dieci partner dell’iniziativa – che viene sviluppata con un co-finanziamento europeo dal programma Erasmus – anche l’Istituto Comprensivo Fiorano 1 (scuole Ferrari e Leopardi) chiamato a co-ideare e sperimentare i prodotti del progetto.

Il partenariato è composto da soggetti provenienti da Italia, Irlanda, Grecia, Belgio, Turchia, Austria, Portogallo e Lituania. All’interno della compagine sei realtà del mondo dell’educazione formale (quattro scuole, un direttorato provinciale per l’educazione, un centro di formazione per adulti), tre organizzazioni no profit e un’impresa sociale.

Il meeting in Grecia, ospitato dal partner iED, è stata l’occasione per fare il punto sulle attività di divulgazione che, per l’Italia, hanno visto l’impegno dell’Istituto Comprensivo Fiorano 1 e di Lumen per far conoscere i contenuti progettuali a nuovi insegnanti; contestualmente sono stati proposti momenti formativi sulle opportunità educative che si aprono con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. I due multiplier event sono stati l’occasione per contattare diversi insegnanti del territorio modenese e reggiano e per proporre loro in modo articolato gli strumenti messi a disposizione dal progetto.

In Grecia, dove si è avviato il percorso di sostenibilità, si è svolto anche il final event del progetto Jugaad, con la partecipazione di cittadini, formatori, insegnanti ed educatori locali.

Molte le iniziative dei partner europei per far conoscere il progetto i cui risultati sono a disposizione sul sito jugaadproject.eu: dagli incontri alla formazione, fino ai video con protagonisti i ragazzi, come quelli realizzati dal Comprensivo Fiorano 1 e proposti poi sui social.

La divulgazione dei risultati progettuali ha riguardato anche ragazze e ragazzi del Comprensivo Bursi di Fiorano Modenese impegnati coi laboratori STEAM ideati nell’ambito di Jugaad.