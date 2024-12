Erano da poco passate le 7 del mattino quando è pervenuta al Comando dei Vigili del fuoco di Modena una richiesta di soccorso per incendio di un’abitazione.

In pochi minuti tre squadre dalla Centrale sono intervenute in via Mantova, dove la cucina di un appartamento al primo piano era completamente interessata dalle fiamme e il fumo stava invadendo l’edificio.

Sono state portate in salvo quattro persone che erano rimaste bloccate dalle fiamme e dal fumo dell’incendio nell’edificio e avevano trovato rifugio nei balconi. In poco tempo è stato domato l’incendio che ha distrutto completamente la cucina ma è stato evitata la propagazione al resto dell’alloggio, risultato non fruibile per i fumi dell’incendio.

Due persone sono state affidate ai sanitari 118 e condotte in ospedale per accertamenti.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato per quanto di competenza.