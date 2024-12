Sabato scorso 30 novembre presso la sede della Croce Verde di Reggio Emilia (via della Croce Verde, 1) si è tenuto il 3° convegno regionale sanitario indirizzato a medici ed infermieri, organizzato dal Soccorso Alpino Speleologico Emilia Romagna intitolato: “Controllo delle emorragie massive in ambiente remoto e montano“.

La giornata è stata inaugurata dal Presidente SAER, Dott. Sergio Ferrari, cui sono seguiti gli interventi del Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia Maria Teresa Cozza, il Vice Sindaco di Castelnovo né Monti Daniele Valentini, le Consigliere regionali neoelette Anna Fornili ed Elena Carletti, Presidente Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano Fausto Giovanelli, alla presenza del Colonnello Orlando Hiromi Narducci, comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, del Tenente Colonnello Antonio Maggio, comandante Sezione Aerea Guardia di Finanza di Rimini e rappresentante del Soccorso Alpino Guardia di Finanza Abetone – Cutigliano, oltre che direttori e rappresentanti delle varie centrali operative 118 e Dipartimenti Emergenza Urgenza regionali.

Nella prima parte della mattinata è stata ripercorsa la storia del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico che quest’anno festeggia 70 anni dalla propria fondazione, è stato descritto il setting attuale del Servizio Regionale Emilia Romagna e le attività svolte dalla Delegazione Speleologica in ambiente ipogeo. Sono stati rimarcati gli aspetti fondamentali della mission e la necessità di sinergia e comunicazione con Servizio Sanitario regionale, centrali 118 e gli altri Enti, non sono mancate riflessioni sull’assistenza fornita alla popolazione in contesti particolari come i recenti eventi alluvionali parlando anche delle sfide future che metteranno alla prova i tecnici ed i sanitari del Corpo.

Conclusa la fase celebrativa sono stati avviati i lavori della mattinata focalizzati sul management del paziente critico emorragico parlando della gestione extraospedaliera in ambiente impervio e montano e dei percorsi integrati con C.O. 118, servizi di elisoccorso e trauma center. Le relazioni hanno visto intervenire Medici ed Infermieri appartenenti ai reparti di Anestesia e rianimazione, 118, elisoccorso provenienti da diverse realtà regionali, sono stati presentati case report, progetti, linee guida e procedure che hanno destato l’interesse la curiosità della platea.

Gli iscritti hanno avuto modo di partecipare a workshop sull’utilizzo presidi medici di ultima generazione e nel pomeriggio un parte di essi hanno partecipato ad un corso teorico-pratico sul controllo delle emorragie massive (tenuto da Istruttori qualificati e certificato secondo linee guida Stop The Bleed Course ® ACS -AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS) i corsisti hanno avuto modo di cimentarsi su scenari simulati di elevato realismo grazie a moderni simulatori ed al sapiente lavoro dei volontari truccatori della Croce Rossa Italiana dei Comitati provinciali di Reggio Emilia e Modena.

L’evento ha riscosso grande successo: sono stati coinvolti 28 medici ed infermieri, tra docenti ed istruttori, con la partecipazione di oltre 100 iscritti al Convegno e 50 al corso pomeridiano.

Un ringraziamento è d’obbligo per l’ospitalità della Croce Verde di Reggio Emilia e per collaborazione di numerose realtà coinvolte: SoFraPa, NorthWall, Kong, EmiMed, Sago medica, Camp, Cascade Rescue, Harken, Croce Rossa Italiana.