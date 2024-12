In Qatar vince Verstappen, secondo Leclerc

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince la gara del Gran Premio del Qatar, portandosi a casa un successo tanto meritato quanto inatteso, visti gli equilibri che, per gran parte del weekend, sembravano eleggere la McLaren come grande favorita. Il team di Woking porta invece a casa il terzo posto di Oscar Piastri, anticipato dalla Ferrari di Charles Leclerc, riuscito a conquistare il secondo posto in virtù di una gara di difesa e anche per la penalità comminata – per infrazione in regime di bandiera gialla – all’altra McLaren di Lando Norris. Risultato, questo, che rimanda così la lotta per il Mondiale costruttori all’ultima gara di Abu Dhabi.

Tanti gli episodi all’interno della gara, con safety car e diverse penalità a determinare l’esito di una corsa incerta sino alla fine. Quarta la Mercedes di George Russell – penalizzato di cinque secondi al termine della gara -, seguito da Pierre Gasly e dall’altra Ferrari di Carlos Sainz, che migliora così di una posizione la settima conquistata durante le qualifiche del sabato. Primi punti, invece, per la Sauber di Zhou Guanyu, preceduto dall’Aston Martin di Fernando Alonso, oltre che dalla Haas di Kevin Magnussen e dalla McLaren di Norris, che chiude la top ten (con il giro più veloce della gara).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).