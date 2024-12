Si è conclusa la procedura di selezione dell’avviso pubblico per l’individuazione di attività continuative da realizzare nel giardino di piazza XX Settembre.

Fra le 9 proposte pervenute, è stata ammessa alla fase di co-progettazione con l’Amministrazione comunale la proposta di Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna.

Il progetto di Ascom Bologna è risultato coerente con le finalità del bando, sia per ciò che concerne la diversificazione delle attività previste, che in relazione ai molteplici target quotidianamente presenti nella piazza.

Nei prossimi giorni, partiranno gli incontri di co-progettazione per avviare le attività il prima possibile.