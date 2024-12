Per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, mercoledì 4 dicembre (ore 21) arriva sul palco del Teatro Duse di Bologna l’autrice e speaker radiofonica fiorentina Carlotta Vagnoli, classe 1987. Il monologo inedito, intitolato Le solite stronze, sintetizza il punto di vista della scrittrice sul ruolo delle donne nella società attuale. Sotto la lente d’ingrandimento c’è chi non corrisponde allo stereotipo della brava donna ‘angelo del focolare’ e finisce per questo nel mirino di un mondo fatto a misura d’uomo. Lo spettacolo si avvale della drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla.

Carlotta Vagnoli ha iniziato a scrivere come sex columnist per GQ e Playboy. Tramite i suoi canali social Vagnoli contribuisce, insieme a molte altre voci, a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Dal 2017 tiene lezioni di formazione nelle scuole medie e superiori sulla stereotipizzazione di genere e sul tema del consenso. Nel 2021 pubblica Maledetta Sfortuna: vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere, per Fabbri editore, seguito da Poverine, edito da Einaudi. Del 2022 il suo ultimo libro, Memoria delle mie puttane allegre, pubblicato da Marsilio. Dal 2022 è speaker per Il mondo nuovo di Radio1 Rai e conduttrice del format Basement Café. Da fine 2023 collabora con Netflix per il lancio della serie Adorazione, tratto dall’anonimo libro scritto da Alice Urciolo.

Dopo aver trovato le parole più efficaci per raccontare il femminicidio e la violenza di genere, nel 2024 pubblica il suo primo romanzo Animali Notturni (Einaudi) in cui dà voce a una generazione perennemente esclusa, sfruttata, messa da parte: quella dei millennials.

