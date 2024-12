Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti del Ponte sul fiume Secchia, nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia o di Modena nord.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sull’R13 Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale, verso la A13 Bologna-Padova. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A13.