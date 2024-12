Domani 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, proclamata nel 1992 con la risoluzione 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e recentemente accolta anche dal Consiglio dell’Unione Europea, che il 26 novembre 2009 ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, istituendo, sempre nella data del 3 dicembre, la Giornata Europea delle persone con disabilità. La Giornata mira a promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità in tutte le sfere della società e dello sviluppo e ad aumentare la consapevolezza della situazione delle persone con disabilità in ogni aspetto della vita politica, sociale, economica e culturale.

Nell’ambito del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna, e in particolare nel capitolo, “Contrasto alle discriminazioni multiple, additive e intersezionali”, è prevista l’azione “Mettiti nei miei panni”, progetto di formazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità che punta ad accrescere la consapevolezza sul tema della disabilità, superando stereotipi e pregiudizi e, al contempo, costruendo percorsi di ascolto e confronto.

Quest’anno, in occasione del 3 dicembre la Città metropolitana insieme con l’Istituzione Gian Franco Minguzzi e il Comune di Bologna, intende porre lo sguardo sull’incontro tra disabilità e abitare accessibile, per generare nuovi modelli di città che, progettati in un’ottica ampia e inclusiva, permettano a tutte e a tutti di vivere una vita autonoma e indipendente. Martedì 3 dicembre a partire dalle 14 a Corte Roncati – Polo tecnologico regionale per le disabilità, in via Sant’Isaia 90 a Bologna, si approfondirà il tema dell’abitare accessibile con incontri, laboratori, visite guidate e spettacoli.

Ingresso gratuito previa registrazione