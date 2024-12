Nuvolosità in aumento con deboli piogge sparse, un po’ più consistenti lungo i rilievi. Possibili nevicate sopra i 1.500 m con quota in lieve abbassamento nel corso della giornata. Foschie dense e banchi di nebbia fino al primo mattino sulle pianure settentrionali.

Temperature minime in lieve aumento sul settore più occidentale, comprese tra 1 e 4 gradi. Massime in diminuzione con valori tra 7 e 10 gradi. Venti in prevalenza deboli occidentali con rinforzi da nord-est sulla costa e lungo il crinale appenninico. Mare poco mosso con aumento del moto ondoso in serata.

(Arpae)