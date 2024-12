Annunciato dal concerto della Schola cantorum Sancta Caecilia di sabato sera alle ore 19 nella chiesa parrocchiale, domenica 8 dicembre ritorna a Castelvetro “Viva Natale, tra sogni botteghe e castelli”, il ricco cartellone di eventi con un programma che si allunga fino all’Epifania. Un ritorno in grande stile, con una domenica densa di iniziative fra il centro storico e le vie del paese.

Come tradizione, dalle ore 10 alle 18, il centro storico sarà popolato dalle numerose bancarelle del “Mercatino natalizio dell’enogastronomia e dell’artigianato”, che proporranno prodotti tipici, decorazioni, addobbi e articoli artigianali per i regali di Natale. Spazio anche alle bancarelle di “Ago, filo e dintorni” a cura di Auser in sala consiliare; alla dimostrazione della “levatura” del parmigiano reggiano sotto al portico comunale, a cura della cooperativa casearia San Silvestro e, accanto, “La posta di Babbo Natale” per tutti i bambini; dalle ore 10 alle 12 la “colazione equosolidale” della Parrocchia. E poi gli spettacoli itineranti della “Banda dei Babbi Natale” a cura del Corpo bandistico di Castelvetro, del teatro-danza “About jours” a cura di PaZo Teatro e dei canti della Corale G. Savani di Carpi in giro per le vie del paese.

Ampio spazio anche alla gastronomia tipica, con degustazioni gratuite (in vari orari nel corso della giornata) di: polenta e ragù, ciccioli campagnoli, ricotta calda, mortadella, salsiccia e fagioli, panettone con amarene e aceto balsamico. Tutto ciò insieme ai punti-ristoro sparsi nel centro storico curati dai gruppi e dalle associazioni castelvetresi, che proporranno: torte, biscotti, vin brulé, pasta e fagioli, frittelle di baccalà, borlenghi, tortellini, vino e cocktail.

Concentrazione di eventi per tutta la giornata anche in via Sinistra Guerro, con il Mercato della Toscana, il raduno di auto Fiat 500 del Gruppo “La Ciliegia” e il “Natale delle meraviglie”, con l’animazione delle “Fruste infuocate”, lo stand natalizio e il carretto di Babbo Natale.

Gli eventi di “Viva Natale” proseguiranno fino al 6 gennaio con diversi appuntamenti di ogni genere: mostre-mercato, concerti di Natale e di Capodanno, musica, commedie dialettali e il “clou” del giorno dell’Epifania, con doni e spettacoli per i bambini, l’estrazione della lotteria “Acchiappa la fortuna” e la premiazione del concorso “Presepi tradizionali”.

Info e programmi dettagliati su: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it; www.visitcastelvetro.it.