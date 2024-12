Cresce l’attesa per l’arrivo sul palco del Teatro Duse di Bologna di Filippo Timi che, dal 6 all’8 dicembre (ore 21, domenica ore 16), presenta la nuova edizione del suo Amleto². Si tratta di una rilettura del testo shakespeariano in cui ogni gesto o parola diventa gioco e voce personale, provocazione intelligente. Timi rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo all’interno della quale si consuma un elogio della follia.

Il suo è un Amleto annoiato, che non ha più voglia di interpretare la solita solfa familiare, non ha più voglia di amare Ofelia, non ha più voglia di niente. Invano voci fuori campo lo richiamano al suo destino…

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it