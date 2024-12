La Centrale Operativa della Polizia Locale Appennino Reggiano ha ricevuto una segnalazione relativa a una bicicletta sospetta parcheggiata da alcuni giorni a Casina. Dagli accertamenti effettuati la stessa era risultata rubata ad un cittadino residente in montagna alcuni giorni prima. Grazie alla conoscenza del territorio, gli agenti riuscivano quindi a risalire al legittimo proprietario, riconsegnando la bicicletta del valore di 6000 euro.

La Polizia Locale ricorda a tutti i cittadini di contattare sempre la Centrale Operativa al numero 0522-610218 o al numero verde 800-835964 per effettuare segnalazioni e richieste di intervento che, come in questo caso, possono rivelarsi determinanti.