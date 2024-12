Si rinnova e coinvolge sempre più persone il progetto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ promosso dalle librerie Giunti al Punto di Modena in collaborazione con l’Azienda USL di Modena e destinato ad arricchire le librerie dei reparti ospedalieri di Pediatria, le Pediatrie di comunità, le Case della comunità e gli studi dei pediatri di libera scelta. Quest’anno, grazie alla generosità di tanti cittadini, sono stati raccolti oltre 1300 libri, acquistati nel mese di agosto nelle librerie Giunti di Modena e donati alle strutture sanitarie: volumi che regaleranno ai bambini in attesa di una visita, una vaccinazione o ricoverati, momenti di svago, stimolazione alla lettura e alla fantasia. Un ottimo risultato anche grazie all’azienda modenese AD Consulting che ha acquistato ben 200 libri per il progetto.

Alcuni dei volumi andranno, inoltre, a supportare le attività modenesi di “Nati per leggere“, progetto internazionale per diffondere la lettura a voce alta ai bambini fin dai sei mesi d’età realizzato insieme a biblioteche e Pediatri del territorio.

Tra le numerose proposte editoriali, sono stati donati libri per l’infanzia, classici della letteratura per ragazzi e fumetti. E con le dediche per i piccoli pazienti, i donatori hanno lasciato pensieri di vicinanza e sostegno che testimoni lo spirito di comunità della provincia modenese.

Il progetto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ rientra a pieno titolo nelle iniziative per la promozione dei sani stili di vita e in particolare del benessere dei bambini nei primi mille giorni di vita.

“Anche quest’anno tanti cittadini hanno aderito al progetto promosso dalle librerie Giunti al Punto di Modena ampliando le proposte di lettura nelle diverse sedi dell’assistenza pediatrica dell’Azienda USL – sottolinea la Direttrice generale dell’Azienda USL di Modena Anna Maria Petrini – ringraziamo l’azienda AD Consulting, le persone che hanno contribuito e le librerie Giunti per questa opportunità. Come Ausl riteniamo molto importante sostenere le iniziative che, come questa, supportano lo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino nei primi tre anni di vita”