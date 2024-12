Si è tenuta questa mattina la cerimonia di Santa Barbara al Comando dei Vigili del Fuoco di Modena che ha visto la partecipazione del Prefetto e delle massime Autorità cittadine e militari, tanti vigili del fuoco e graditi ospiti e cittadini che hanno dimostrato con la loro presenza vicinanza al Corpo.

La ricorrenza è stata occasione per fare un bilancio dell’anno trascorso che ha visto oltre 9400 richieste di interventi di soccorso con grande impegno per la partecipazione di squadre modenesi anche nella calamità alluvionali che hanno colpito varie zone in Italia durante l’anno. L’impegno è stato importante anche negli altri servizi istituzionali con circa 1900 istanze di prevenzione incendi evase, 450 servizi di vigilanza ed un centinaio di corsi di formazione espletati.

Sono state consegnate inoltre benemerenze per al personale per meriti di servizio e particolari situazioni di intervento.